Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) heyeti, Teknecik Elektrik Santrali’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli öncülüğünde gerçekleşen ziyarette, santralde yaşanan patlamanın izleri incelendi.

Santral amiri, Teknecik Elektrik Santrali’nde yaşananlarla ilgili CTP heyetine bilgi verdi.

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, elektrik enerjisinde plansızlığın yarattığı sıkıntılar, elektrik kesintileri ve maliyet artışlarına değinerek, “Son dört yıldır her yaz ve kış döneminde düzenli olarak elektrik kesintileri yaşandığını ayrıca her gün basından santrallerin kırıldığına dair yeni haberler duyulduğunu” söyledi.

İhalesiz ve güvenilir olmayan yakıt alımlarıyla hem insan hem çevre sağlığının riske atıldığını, mevcut santrallerin de zarar gördüğünü savunan İncirli, CTP iktidarında elektrik enerjisinde tüm paydaşlarla istişare içinde doğru planlama yapılacağını söyledi. İncirli, Teknecik çalışanlarının sorunlarına karşı izleyici kalmayacaklarını ve sürecin yakın takipçisi olacaklarını kaydetti.