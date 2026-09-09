Mağusa'da 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel saldırıda bulunan 19 yaşındaki şahıs 3 gün daha tutuklu kalacak. Mahkemeye olayla ilgili bulguları polis memuru aktardı

Polis, zanlı E.K.’nin, 30 Ekim 2025 tarihinde, saat 2.00 sıralarında, Gazimağusa’da, bir eğitim merkezi önünde, zorla aracına aldığı 12 yaşındaki kız çocuğunu, Gülseren Askeri Gazinosu sahil alana götürdüğünü ve eliyle ağzını kapattıktan sonra, zorla tecavüz ettiğini söyledi. Şikayetin 10 Ağustos 2026 tarihinde yapıldığını anlatan polis, müştekiye yapılan doktor kontrolleri sonrası, bazı bulgulara rastlanması üzerine zanlının 4 Eylül 2026 tarihinde tutuklandığını söyledi.

Polis, soruşturmanın sürdüğünü belirtti ve zanlının tutuklu kalmasını talep etti. Yargıç Evren Mürsel, zanlının 3 gün tutuklu kalması yönünde emir verdi.