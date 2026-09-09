Girne'de Dr. Akçiçek Hastanesi'nde görev yapan bir doktorun 18 yaşından küçük kızına "cinsel taciz"de bulunduğu iddiasıyla önceki akşam tutuklanan güvenlik görevlisi isminin baş harfleri S.Ç. dün sabah Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Zanlı, teminat şartlarıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Olay, 7 Eylül Pazartesi günü saat 12.30'da Dr. Akçiçek Hastanesi'nde meydana geldi. Annesiyle birlikte hastanenin ön tarafına gelen kız çocuğunun, annesi araçta beklerken babasından bir kutu almak amacıyla hastaneye girdiği sırada olayın yaşandığı öne sürüldü.

"SİZDEN ÇOK ETKİLENDİM, ELLERİM TİTRİYOR"

Hastanenin acil servis bölümünden giriş yapan çocuğun, kapıdaki güvenlik görevlisine hastanede görev yapan doktor olan babasından kutu almak için odasına gitmek istediğini söylemesinin ardından, güvenlik görevlisinin "Ben sizden çok etkilendim, ellerim titriyor. Telefon numaranızı alabilir miyim? Çok güzelsiniz, heyecanlandım. Kahve ısmarlayabilir miyim?" şeklinde sözler söylediği iddia edildi.

Bunun üzerine çocuğun "Benim babama gitmem lazım, paketim var." demesine rağmen güvenlik görevlisinin ısrarını sürdürdüğü öne sürüldü.

Derse yetişmek için paketi alıp babasının odasından kısa sürede çıkan çocuğun yanına, güvenlik görevlisinin yeniden gittiği ve Instagram hesabı ile cep telefonu numarasını istediği, ayrıca kahve teklifini yinelediği belirtildi.

Çocuğun, dersten sonra bahse konu güvenlik görevlisinin kendisine sosyal medya hesabından arkadaşlık isteği göndermesi üzerine, hastanede yaşananları akşam saatlerinde ailesine anlattığı ifade edildi. Bunun üzerine aile, polise şikayette bulundu. Şikayet üzerine güvenlik görevlisi S.Ç. önceki akşam tutuklandı. Dün sabah Girne Kaza Mahkemesi'nde hakim huzuruna getirilen zanlı, "cinsel taciz" suçlamasıyla yargıç huzuruna çıkarıldı.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının soruşturmanın seyrine zarar verme ihtimalinin bulunmadığını belirterek, KKTC vatandaşı da olan zanlının teminata bağlanmasını talep etti. Mahkeme, zanlının 30 bin TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı bir kişinin 400 bin TL kefalet senedi imzalaması şartıyla tutuksuz yargılanmasına karar verdi. Zanlı, mahkemenin belirlediği teminat şartlarını yerine getirmesinin ardından serbest bırakıldı.