Aygün’de önceki sabah 61 yaşındaki Saliha Özkol’u bıçaklayarak öldüren eski eşi 71 yaşındaki Mustafa Ak hakkında dün mahkemede tutukluluk kararı verildi.

Cinayetin ardından aynı bıçakla kendi boynunu keserek yaşamını sonlandırma girişiminde bulunan zanlı, hastanede tedavi gördüğü için mahkemeye getirilemedi. Duruşma zanlının gıyabında gerçekleştirildi.

Mahkemede olayla ilgili bulguları polis müfettiş muavini Durmuş Emiroğlu aktardı.

Polis, zanlı Mustafa Ak'ın önceki saat 06.00 sıralarında Saliha Özkol’un evine gittiğini ve evin camını taşla kırdığını söyledi. Özkol’un yaşadığı panikle evden çıkarak koşmaya başladığını belirten polis, zanlının peşinden koştuğu Özkol’u bahçe içerisinde yakaladığını ve ense, boğaz ile sırt bölgelerinden bıçaklayarak öldürdüğünü aktardı. Cinayetin ardından Gazimağusa’daki ikametgâhına giden Mustafa Ak'ın, olayda kullandığı aynı bıçakla kendi boynunu keserek kendi hayatını sonlandırmaya çalıştığı belirtildi.

Zanlının hastanede tedavi gördüğü ve bu nedenle mahkemeye getirilemediği kaydedildi.

Polis, soruşturmanın selameti açısından zanlının tutuklu kalmasını talep etti. Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, olayın toplumda yarattığı infiale de dikkat çekerek, M.A.’nın gıyabında 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.