Lefkoşa’da Kızılbaş Kilisesi çemberi yakınında faaliyet gösteren Tol Cars isimli oto galeri kundaklandı. Galeride bulunan bir araç, üzerine yanıcı madde dökülüp kundaklandı, meseleyle ilgili iki kişi tutuklandı.

Olay dün sabaha yakın saat 03.30’da meydana geldi.

Şehit Ertuğrul Arif Sokak üzerinde faaliyet gösteren Tol Cars isimli oto galeri içerisinde bulunan bir araç, üzerine yanıcı madde dökülüp ateşe verilmek suretiyle kundaklandı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında; bir araç tamamen, alevlerin sirayet etmesi sonucu başka bir araç da kısmen yandı. Yangında iş yerinin çatı kısmı ise islenmek suretiyle hasar gördü.

Olayın ardından Polis Genel Müdürlüğü Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri, hızlı bir operasyon başlattı ve yaklaşık 30 dakika içerisinde iki zanlıyı ülkeden çıkış yapmak üzere gittikleri Havalimanı’nda yakaladı.

Meselede zanlı olarak görülen 19 yaşındaki Ada Bligin ve 20 yaşındaki Ali Akıncı, KKTC Havalimanı’nda tespit edilerek tutuklandı ve dün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Okan Mamalı olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, zanlılar Ali Akıncı ile Ada Bligin’in Lefkoşa’da meydana gelen kasti hasar (kundaklama) suçundan methalder olduklarını söyledi.

Polis, 9 Eylül 2026 tarihinde saat 03:30 raddelerinde Lefkoşa da Şht. Ertuğrul Arif sokak üzerinde faaliyet gösteren ve işletmeciliğini Lefkoşa’ da sakin Bülent Yeşil’in yapmakta olduğu Tol Cars isimli galeriye giden zanlıların tasarruflarındaki bir buçuk litre kolonyadan hazırladıkları yanıcı maddeyi galeri içerisinde bulunan Nissan Note marka aracın üzerine döküp yakarak iş yerine ait çatı kısmının islenmesine sebep olup kundakladıklarını söyledi.

Polis, çıkan yangının itfaiye tarafından söndürüldüğünü belirtti. Polis, araçta ciddi hasar meydana geldiğini belirtirken, zanlıların aynı tarihte Havalimanı’ndan ülkeden çıkış yapmak üzereyken yakalandıklarını açıkladı. Polis, zanlıların üzerlerinde bulunan iPhone ve Redmi marka telefonlara el konulduğunu ifade ederken, telefonların Data İnceleme Şubesi’ne gönderileceğini açıkladı.

Polis memuru, olay yerinde yapılan incelemelerde iki adet kapüşonlu kıyafetlerin yanı sıra çakmak, cam parçalarının emare olarak alındığını söyledi. Zanlıların ellerinden swap örnekleri aldıklarını kaydeden polis, zanlıların Ortaköy’de kaldıkları otel odasında arama yapıldığını ancak suçla bağlantılı herhangi bir şey bulunmadığını kaydetti.

Polis, soruşturma kapsamında 8 ifade alındığını, üç adet kamera görüntüsü tespit edildiğini ve bu görüntülerin inceleneceğini açıkladı.

Polis, alınması gereken başka ifadeler de bulunduğunu ifade ederek zanlıların 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların soruşturma maksatlı üç gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.