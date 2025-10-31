Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ı tebrik etti.

Ömüraliyev, Cumhurbaşkanı Erhürman’a gönderdiği mektupta, “Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri olarak, 19 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak seçilmeniz münasebetiyle Zat-ı Alinizi tebrik ederim” ifadelerine yer verdi.

- TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev’in mesajı

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, KKTC’nin 2022 yılında Semerkant Zirvesi’nde TDT Gözlemci Üyesi unvanını kazandığını anımsatan Ömüraliyev, “KKTC’nin Türk iş birliği ekosistemine daha kalıcı biçimde eklemlendiği bir süreçte devraldığınız Cumhurbaşkanlığı görevinizin, var olan iş birliğini daha ileri noktalara getireceğine olan inancım tamdır” dedi.

Kıbrıs Türk halkının teveccühüyle üstlenilen bu görevin, Türk dünyasında TDT çatısı altında yükselen kardeşlik ruhuna somut katkılar sağlayacağına da inanç belirten Ömüraliyev, Cumhurbaşkanı Erhürman’a yeni görevinde başarılar diledi.

- Cumhurbaşkanı Erhürman’dan teşekkür mektubu

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman da, TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev’e gönderdiği teşekkür mektubunda, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak seçilmiş olmam nedeniyle göndermiş olduğunuz nazik tebrik mesajı için en samimi teşekkürlerimi sunarım” ifadelerini kullandı.

Erhürman, KKTC’nin 2022 yılında TDT’ye gözlemci üye olarak kabul edilmesiyle kardeş Türk devletlerle ikili ve çok taraflı iş birliğinin geliştiğini belirterek, “Cumhurbaşkanlığım döneminde de TDT ve Türk iş birliği teşkilatları ile bağlarımızın daha da güçlendirilmesine ve en üst seviyeye çıkarılmasına katkı koymak için gereken tüm çabayı göstereceğim.” dedi.

“Kıbrıs Türk halkının uluslararası alanda hak ettiği yeri alması ve maruz kaldığı haksız ve ciddi bir insan hakları ihlali teşkil eden izolasyonun sona erdirilmesi yönünde TDT’nin verdiği destek ve gösterdiği dayanışma her türlü takdirin ötesindedir” diyen Erhürman, Genel Sekreter Ömüraliyev’e nazik mesajı ve iyi dilekleri için teşekkür etti.