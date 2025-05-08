TDP'den yapılan açıklamada, kooperatiflerin ekonomik ve sosyal önemine vurgu yapıldı.

Kooperatiflerin, “siyasi müdahalelerle istihdam kapısına” dönüştürüldüğü savunulan açıklamada, TDP döneminde eski güvenilir yapısına tekrar kavuşturulacağı belirtildi.

TDP Basın Bürosu’ndan yapılan yazılı açıklamada, 2025 yılının Dünya Kooperatifleşme Yılı ilan edildiği hatırlatılarak, “Ancak ülkemizde savaş döneminde bile üretici dayanışması kurulan ve üretimi teşvik eden kooperatifler ne yazı ki bu günlerde iktidar partileri tarafından batırılma noktasına getirilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Kooperatifçiliğin 1950’li yıllarda yapılan yasa ile yönetildiğini belirtilen açıklamada, kooperatiflerin çoğunluğunun "siyasi müdahalelerle şekillendiği; özerklikten uzak, iktidar partilerin örgütlerine sağladığı istihdam kapısına dönüştüğü” iddia edildi.

TDP açıklamasında, “Siyasi kadrolaşma, yolsuzluk, liyakatsizlik ve popülist uygulamalar kooperatiflerin güvenilirliğini zedelemiş ve üretim odaklı olmaktan uzaklaştırmıştır” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, tasarruf kredi kooperatiflerin, bankacılık sistemi içerisinde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulmasının, üretim kooperatiflerinin ön plana çıkarılarak desteklenmesinin önemine işaret edildi.