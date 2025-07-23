TDP’den yapılan açıklamaya göre Özkunt, Kıbrıslı Türklerin “milli güvenlik tehdidi oluşturduğu” gerekçesiyle seyahat özgürlüklerinin kısıtlanmasının, Türkiye-KKTC ilişkilerine “zarar verdiğini” savundu.

Demokratik ölçüler içinde dünyaya ve ülkesine dair görüşlerini ifade eden yurtsever insanların suçlu gibi muamele gördüğünü savunan Özkunt, bunu “antidemokratik ve kabul edilmesi mümkün olmayan bir uygulama” olarak tanımladı.