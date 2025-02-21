Tayvan Savunma Bakanlığı, sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı açıklamada, dün akşamdan bu sabah saatlerine kadar Tayvan Adası'nın çevresinde 36 askeri hava aracının tespit edildiğini duyurdu.

Bu araçlardan 29'unun, Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını ayırdığı kabul edilen "orta çizgi"yi geçtiği ve Tayvan’ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi (ADIZ)" olarak ilan ettiği alanın kuzey, orta, güneybatı ve güneydoğu bölgelerinde uçtuğu belirtildi.

Açıklamada, Ada çevresinde ayrıca Çin donanmasına ait 8 savaş gemisinin tespit edildiği bilgisi de paylaşılırken, Tayvan ordusunun durumu izlediği ve gereken yanıtı verdiği kaydedildi.

Bakanlık, dün de toplam 56 hava aracının uçuşunun tespit edildiğini, bunlardan 48'inin "orta çizgi"nin ötesine geçtiğini ve ADIZ'da uçtuğunu bildirmişti.

- Çin-Tayvan anlaşmazlığı

Çin'in, topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı sürüyor.

Son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskıyı artıran Pekin yönetimi, Ada'nın ana kara ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanımını dışlamayacağını vurguluyor.

Tayvan Boğazı'nı da kara suları olarak gören Çin, başka ülkelerin bölgedeki askeri varlığına karşı çıkıyor. Yabancı donanmaların bölgedeki seyir ve keşif faaliyetleri, ülkeler arasında gerginliğe sebep oluyor.