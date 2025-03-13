Fileleftheros gazetesi “Tattis ve Karahan’ın Tutuklanmasında Siyasi Boyuta Atıfta Bulunuyorlar-Polisin İç Yazışmaları Talep Edildi, Müdahaleden Bahsedildi” başlıklı haberinde Tattis ve Karahan’ın davasının dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde görülmesine yer verdi.

İki sanığın haklarındaki suçlamalara yanıt verecekleri bir sonraki davanın 20 Mayıs’ta görüleceğini yazan gazete sanıkların avukatı Evstathios Evstathiu’nun dava sonrasında yapmış olduğu açıklamalara da yer verdi.

Habere göre Evstathiu, iddia makamından, Tattis ve Karahan’ın tutuklanması olayıyla ilgili polis içindeki iletişimi talep ettiklerini belirtti.

Tattis ve Karahan’ın hukuki temsilcisi tarafından, Tattis ve Karahan’ın, tutuklanmalarına sebep olan pankart asmaya hazırlanırken polise siyasi müdahale bulunulduğunu ima ettiğini de anımsatan gazete Avukat Evstathiu ise dava sürecine ilişkin olarak adil yargılanmanın güvence altına alınması amacıyla delil içerikli unsurların Karahan’ın ana diline çevrilmesini de talep ettiğini yazdı.