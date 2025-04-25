Tatlısu Küçük Erenköy bölgesi, sağlık, eğitim ve sosyal yaşam alanında büyük bir dönüşüme hazırlanıyor. Tatlısu Belediyesi’nin öncülüğünde hayata geçirilecek hastane, poliklinik, kolej ve cami projesi, bugün düzenlenen temel atma töreniyle resmi olarak başlatıldı.

Tatlısu Belediye Başkanı Ahmet Hayri Orçan, törende yaptığı konuşmada projelerin bölge halkının uzun süredir beklediği ihtiyaçlara cevap vereceğini vurgulayarak, bu yatırımların bölgeye katma değer kazandıracağını belirtti.

Törende konuşan yatırımcı firma Cyprus Constructions - California Trading Ltd. Direktörü Salih Kayım, bölgedeki tüm eksikleri tamamlamak için çalıştıklarını ifade etti.

“Talep edilen, ihtiyaç duyulan ne varsa, halkın faydasına olan her projeyi hayata geçireceğiz,” diyen Kayım, projelerin kısa sürede tamamlanacağını belirtti.

Açılışa katılan Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu Başkanı Selahaddin Bayırkan ise yaptığı konuşmada, “Bu bölgenin kalkınmasına katkı sağlayan her yatırım, bizim için değerlidir. Yatırımcılarımıza teşekkür ediyoruz. Bölgenin gelişimine katkı sağlayan bu tarz adımlar desteklenmeli,” ifadelerini kullandı.

Yeni projeler tamamlandığında Tatlısu ve çevresi, sağlık hizmetleri, eğitim olanakları ve sosyal yaşam açısından çok daha güçlü bir yapıya kavuşmuş olacak.