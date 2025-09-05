Tatlısu Belediyesinin Final Organizasyon katkılarıyla düzenlediği 18. Harnup Festivali başladı.

Tatlısu Belediyesinden verilen bilgiye göre, açılış gösterilerinin ardından Belediye Başkanı Hayri Orçan günün önemi ve harnubun değerlerinden söz etti.

Orçan, Harnup ürününün nasıl daha iyi bir değerde olması gerektiği konusundaki düşüncelerini de açıkladı.

Geceye Portekiz, İtalya, Kosova, Türkiye ve KKTC'den ekiplerin halk dansları şöleni ile devam edildi. Gecede Ustaların Yolundan grubu ile Ayhan Yener de sahne aldı.

Gecenin finalinde ise ünlü sanatçı Murat Kekilli konser verdi. Gecenin finalinde Murat Kekilli, Ayhan Yener ve Belediye Başkanı Hayri Orçan ile birlikte İzmir Marşı'nı seslendirdi.

Orçan tüm katılımcı ve sponsorlara teşekkür ederek, gecedeki tüm müzisyenlere anı plaketi takdim etti.

Festivalin 2. gecesinde bu akşam Uluslararası Halk Dansları, Sihirli Dakikalar Vantrolog kuklası, Barfiks Cambazı ve kısa ateş şov gösterileri yer alacak.

Festivalin finalinde ise genişletilmiş SOS eşliğinde 10 sanatçı Ferdi Tayfur, Edip Akbayram ve Volkan Konak şarkılarını seslendirecek.