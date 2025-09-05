33. World Food İstanbul Uluslararası Gıda-Teknolojileri Fuarı bugün sona erdi. KKTC, Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) ile Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ortak organizasyonunda fuara, 17 yerli üretici firma ile katıldı.

Odadan verilen bilgiye göre, bu oran aynı zamanda, Odanın organize ettiği yurt dışında düzenlenen fuarlara en yüksek aktif katılımlardan biri oldu. Fuarda KTSO, TC Ticaret Bakanlığı ile Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) yer ve stant desteğiyle yer alırken, fuar süresince stantları yalnızca ürünlere ilgi gösteren uluslararası alıcılar değil, üst düzey yetkililer de ziyaret etti.

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu'nun beraberlerindeki heyetlerle stantları ziyaret ederek katılımcılarla görüştüğü belirtilen açıklamada, fuar boyunca macun, pekmez, turşu, limonata, süt ürünleri, tahin, kahve, zeytin-zeytinyağı, lokum-şekerleme, donmuş ürünler ve unlu mamuller ile narenciye ürünlerinin sergilendiği kaydedildi.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası - Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın standının yanı sıra fuara katılan firmalar şöyle:

“Gülgün Süt Mamulleri, Girne Con Kahve, Bülent Çıraklı Sanayi, Onan S.U Frozen Foods Ltd., Bafra Gıda, Avunduk Süt Ürünleri Ltd. Şti. (Meriç), Ustam Unlu Mamulleri, Arsal Gıda, Mustafa Gülbahar Efendi Kahveleri, BRCN Food Industries LTD., Drink Works Trading Co. Ltd. (Lemonadda), Narin Unlu Mamulleri LTD, Akgöl Sütçülük, Gıda ve Paketleme San. LTD, Aydın Zeytinyağları (Devay Veteriner Danışmanlık Ltd.) , Cypfruvex (Kıbrıs Meyve Sebze İşletmecilik Ltd.), Sultan Kahve ve Şadi Bey Trading LTD.”