Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri António Guterres’in Kıbrıs Kişisel Temsilcisi María Angela Holguín Cuéllar’ı kabul etti.

Kabul, saat 11.00 sıralarında Cumhurbaşkanlığında başladı.

Holguín, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Özel Temsilcisi Güneş Onar tarafından karşılandı.

Perşembe akşamı adaya gelen Kolombiyalı diplomat, cuma günü Rum lider Nikos Hristodulidis ile bir araya gelmişti.

Holguín ziyareti kapsamında, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu haftasında BM Genel Sekreteri’nin ev sahipliğinde Cumhurbaşkanı Tatar ve Rum lider Hristodulidis‘in katılımıyla yapılması planlanan üçlü görüşmeye ön hazırlık amacıyla temaslarda bulunuyor.

Kişisel Temsilci, temasları kapsamında iki liderin temsilcileri yanı sıra çeşitli temaslarda bulunacak.

Holguín, hafta sonunda Kıbrıs Kayıp Şahıslar Komitesi’ni (KŞK) ziyaret ederek, komitenin çalışmaları hakkında bilgi aldı. Holguin’e ziyareti sırasında KŞK’nin Kıbrıslı Türk üyesi Hakkı Müftüzade de eşlik etti.

Holguín, daha sonra Büyük Han’ı da ziyaret ederek Han’da kahve içenlerle sohbet etti.

Hafta sonu yaptığı temasları kapsamında Kıbrıs Türk Ticaret Odası temsilcileri ile görüşen Holguín’in, bugün güneydeki ticaret odası temsilcileri ile de bir araya gelmesi bekleniyor.