Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar açıklamasında şöyle dedi:

“Deklarasyonun 24. paragrafında, Kıbrıs Türk Halkının özden gelen haklarına, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelindeki haklı davasına açık ve güçlü destek verilmiş olması, göreve geldiğim günden beri sürdürmekte olduğum onurlu mücadelemizin uluslararası düzeyde giderek daha fazla karşılık bulduğunu göstermektedir. Bu deklarasyonla, adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözümün ancak bu gerçekler zemininde ve müzakere yoluyla mümkün olabileceği de bir kez daha teyit edilmiştir. Ayrıca, Deklarasyon’da halkımıza yönelik haksız izolasyonların aşılması amacıyla doğrudan temasların geliştirilmesine yönelik çağrıda bulunulması, mevcut statükonun değişmesi gerektiğine işaret etmekte ve Kıbrıs Türk Halkının uluslararası toplumla bağlarının güçlendirilmesi yönündeki beklentimizle örtüşmektedir.”

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın zirvede yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk halkının uzun yıllardır adil olmayan insanlık dışı izolasyonlara maruz bırakıldığını açık ve güçlü ifadelerle dile getirmesinin son derece anlamlı olduğunu vurgulayan Tatar, “Sayın Bakan, konuşmasında tüm üye ülkelere Halkımızla doğrudan temasları artırma ve Kıbrıs Türk Halkının özden gelen haklarına destek verme çağrısında bulunmuş, Kıbrıs Adasında iki Halk ve iki Devlet bulunduğunu vurgulayarak, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü zeminindeki çözüm vizyonumuza açık destek vermiştir. Bu vesileyle, Sayın Fidan’a halkım adına bir kez daha teşekkür ediyor, İİT platformunda halkımızın haklı mücadelesine verilen bu güçlü desteği takdirle karşıladığımızı ifade ediyorum.” ifadelerini kullandı.

"Bu güçlü destek, göreve başladığım ilk günden itibaren kararlılıkla savunduğum egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü zeminindeki vizyonun, İİT’ye üye devletler tarafından da giderek daha fazla sahiplenildiğini ve benimsendiğini göstermektedir.” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının onurlu geleceği için yürütülen haklı mücadelenin, uluslararası meşruiyete, Doğu Akdeniz’de istikrar ve güvenliğin sağlanmasına ve bölgesel işbirliğinin geliştirilmesine yönelik kararlı bir iradeyi yansıttığını kaydetti. Tatar, “Bu çabamız, Kıbrıs Adasında ve bölgemizde kriz ve belirsizlik üretmeye yönelik girişimlere karşı barışçıl ve uzlaşı odaklı bir duruşun ifadesidir.” dedi.