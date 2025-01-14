Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Özgürlük ve Bağımsızlık Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün ilkeleri ve düşüncelerinin kendilerine rehber olmaya ve mücadele yolunu aydınlatmaya devam ettiğini kaydetti.

Tatar, Dr. Küçük’ün her türlü fedakarlığa katlanarak büyük bir inanç ve kararlılıkla başlattığı kutsal mücadelenin asla unutulmayacağını, nesilden nesle aktarılacağını ve Kıbrıs Türk halkının yüreğinde sonsuza dek yaşayacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’ün ebediyete intikalinin 41’inci yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Kıbrıs Türk halkının yok edilip, Kıbrıs’ın bir Helen adası yapılmak istendiği en karanlık günlerde, Dr. Küçük’ün Kıbrıs Türk halkına önderlik ederek dava arkadaşları ile varoluş mücadelesini başlattığına işaret eden Tatar, sonrasında büyük özveri ile kurulan KKTC’nin Cumhurbaşkanı olarak Dr. Küçük’ü, dava arkadaşlarını ve aziz şehitleri saygı, minnet ve rahmetle andığını kaydetti.

Küçük’ün “Kıbrıs Türk halkı Anavatan Türkiye olmadan var olamaz. Kıbrıs meselesi Türkiyesiz halledilemez.” şeklindeki şiar ve ifadelerinin kendilerine ilham ve güç verdiğini söyleyen Tatar, mesajında şunları ifade etti:

“Devletimizden, egemenliğimizden, Anavatan Türkiye ve Türk askerinden asla vazgeçmeyeceğiz. Vatan bildiğimiz bu topraklarda özgür, bağımsız ve egemen olarak yaşamaya devam edeceğiz. Bizlere emanet ettiğiniz kutsal değerleri ayaklar altında çiğnetmeyeceğiz.”

“Kıbrıs konusunda kalıcı, adil ve sürdürülebilir bir anlaşmadan yanayız”

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs konusunda kalıcı, adil ve sürdürülebilir bir anlaşmadan yana olduklarının altını çizerek, bunun yolunun gerçekleşmesi mümkün olmayan federal temele dayalı bir anlaşmadan değil, Kıbrıs’ın ve bölgenin yararına olacak iki ayrı devlete dayalı çözümden geçtiğini vurguladı.

Tatar “Bölgenin en büyük ve en güçlü ülkesi olan Anavatan Türkiye tarafından da desteklenen bu çözüm önerimizden geri adım atmayacağız.” dedi; egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü kabul edilmeden resmi müzakerelere başlamak ve müzakere masalarında yeniden Rum’un esiri olmanın kabul edilemez olduğunu söyledi.

Görevlerinin Kıbrıs Türk halkının varlığını, devletini, özgürlüğünü, bağımsızlığını korumak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni daha da güçlendirmek olduğunun altını çizen Tatar, mesajına şöyle devam etti:

“Anavatan Türkiye ile belirlediğimiz yeni ve milli yolda büyük bir kararlılıkla yürümeye devam ederken, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM Kurul Toplantılarında tüm dünyaya KKTC’yi tanıyınız, Kıbrıs Türk halkın a uygulanan zulüm niteliğindeki izolasyonlara son veriniz çağrısı ile KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatına Anayasal adıyla gözlemci üye olması ve Türk devletleri ile olan ilişkilerimizin her geçen gün daha da gelişmesi mücadelemize büyük bir güç vermektedir.

Belirlenen yeni ve milli yolda başarıya ulaşacağımızdan hiçbir kuşkum yoktur.

Aziz liderim Dr. Fazıl Küçük’ü bir kez daha anarken, halkımıza çağrım birlik ve beraberliğimizin daha da güçlendirilmesi ve Anavatan Türkiye’ye daha da sıkı sarılmamız yönündedir.

Rum tarafına çağrım ise, çözüm karşıtı tutumlarına son vermesi ve diyalog çağrılarımıza olumlu yanıt vermesidir. Unutulmamalıdır ki, Kıbrıs Türk halkı en az Rumlar kadar tüm haklara sahiptir ve bu haklarından asla vazgeçmeyecektir.

Uluslararası topluma çağrım ise, Kıbrıs’ın gerçeklerini görmeleri, ayrımcı ve haksız tutumlarından vazgeçmeleridir.”

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ta iki ayrı halk ve iki ayrı devletin var olduğunu kaydederek, bu gerçeğin görmezden gelinemeyeceğini belirtti. Tatar, aynı inanç ve kararlılıkla mücadelelerini sürdüreceklerine de vurgu yaptı.