Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dr. Fazıl Küçük Vakfı Sekreteri ve Yönetim Kurulu üyesi Dr. Rifat Siber ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığında 14.15'te yer alan kabulde Rifat Siber, Cumhurbaşkanı Tatar'ı Ankara Başkent Üniversitesi'nde 12-13 Mart'ta düzenlenecek "Dr. Fazıl Küçük ve Halkın Sesi 2. Uluslararası Sempozyumuna" davet etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, davete icabet edeceğini ve doktor, aydın ve Kıbrıs Türk halkının mücadelesinde bir nefer olan Dr. Fazıl Küçük gibi birini bir konferansla anacak olmanın kendisini gururlandıracağını ifade etti.

Dr. Fazıl Küçük'ün mücadele yıllarında tüm ada geneline dağılmış Kıbrıs Türklere moral ve motivasyon aşıladığından, Türkiye'ye de sık sık giderek Kıbrıs davasını anlatıp orada Kıbrıs'a olan ilgiyi artırdığından bahseden Tatar, Kıbrıslı Türklerin egemenlik haklarına sahip olabilmesi için türlü bedeller ödendiğini hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Dr. Fazıl Küçük Vakfı'nı çalışmalarından dolayı tebrik ederek, başarı diledi.