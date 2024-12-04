BTM 2. Ligin kuzey mesarya bölgesi ekiplerinden Taşkent Türk Spor Kulübü, Spor Dairesi ve Dikmen Belediyesi işbirliğiyle futbol sahasında başlatılan yenileme çalışmalarında önemli bir adım daha atıldığını duyurdu. Çim ekim çalışmalarının başladığını belirten kulüp, bu gelişmenin gençlere ve kulübe hayırlı olmasını diledi.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Futbol sahamızda çim ekim çalışmaları başlamıştır. Bu süreçte bizlere destek veren Spor Dairesi ve Dikmen Belediyesi’ne teşekkür ederiz. Gençlerimize ve kulübümüze hayırlı olsun.”

Yeni saha, genç sporcuların daha modern ve uygun şartlarda futbol oynamasına olanak tanıyacak. Taşkent Türk Spor Kulübü, altyapıya yapılan bu yatırımla bölgedeki spor kültürüne katkı sağlamayı hedefliyor.