Tuncay’ın TAK muhabirine yaptığı açıklamaya göre, camideki koruma çalışmaları yaklaşık iki hafta önce başladı. Çalışmalar kapsamında mevsimsel bitki temizliği, uyumsuz sıvaların sökülmesi, taş onarımı, zemin ve çatı tamiratı ile cami içerisindeki ahşap elemanların bakım ve korunması gibi kapsamlı müdahale gerçekleştirilecek. Tuncay, yapısal tamirlerin en önemli bölümünün; çatlakların ve derz boşluklarının doldurulması, hasarlı taşların yenilenmesi ve zeminin onarılması olacağını açıkladı.

Aynı bölgede bulunan tarihi mezarlıkta ise sel nedeniyle yıkılan çevre duvarlarının yeniden inşa edileceğini ve türbelerin minimum müdahale ile korunacağını belirten Tuncay, mezarlık alanındaki bazı bakım işlerinin de yürütüleceğini kaydetti.

Dohni ve çevresindeki çalışmaların en geç haziran ayı sonunda tamamlanmasının planlandığını belirten Tuncay, sürecin oldukça yoğun geçeceğini vurguladı.

- Aleminyo Camisi’nde yapılan restorasyon tamamlanmak üzere

Larnaka’daki Aleminyo Camisi’nde yapılan restorasyonun ise tamamlanmak üzere olduğunu söyleyen Tuncay, yaklaşık 2-3 ay önce başlatılan çalışmalarda son aşamaya gelindiğini ifade etti. Tuncay köyün hassas geçmişi nedeniyle burada bir açılış etkinliği düzenlenmeyeceğini, sadece teknik bir ziyaret gerçekleştirileceğini belirtti.