Rum Başkan Hristodulidis, terör örgütü EOKA'nın kurucu lideri Yeoryos Grivas’ın fotoğrafının önünde, makinalı tüfekle poz verdi.

Bu kare Güney Kıbrıs’ta büyük tartışma yarattı.

Rum medyasında ‘çözüm’ yanlısı gazeteciler Hristodulidis’i topa tuttu.

Rum gazeteci Pentaliotis Panayiotis, “Özgürlük müzesi mi utanç müzesi mi? Hristodulidis, federal çözüm istediğini iddia ediyor ama Grivas’ın müzesini açıyor” dedi ve Hristodulides'in 'iki yüzlü olduğuna' işaret etti.

Defteri Anaynosi de, ''Hristodulidis'in siyasi hırsı nedeniyle ELAM'ın oylarına oynadığına'' işaret etti.

Antreas Iacovou bir Rum da Hristodulidis'in yaptıklarını 'aptalca ve tehlikeli' olarak yorumladı.