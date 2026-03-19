Akdeniz Köyü’nde geçtiğimiz akşamdan beri kayıp olduğu bildirilen Akdeniz Köyü sakinlerinden 65 yaşındaki Mehmet Tandöveroğlu, gerçekleştirilen geniş çaplı arama çalışmaları sonucunda dün sağlıklı bir şekilde bulundu.

Mehmet Tandöveroğlu önceki akşam saat 21.00 sıralarında kalmakta olduğu evden ayrılmış ve o saatten sonra kendisinden herhangi bir haber alınamamıştı.

Dün saat 11.30’da gelen ihbar üzerine, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’na bağlı arama kurtarma ekipleri ivedilikle Akdeniz Köyü’ne intikal etti. Mehmet Tandöveroğlu, Sivil Savunma Teşkilatı envanterinde bulunan yapay zekâ destekli drone kullanılarak yapılan kapsamlı arama-tarama çalışmaları neticesinde ormanlık arazi içerisinde yer alan Kırmızıgil Mandıraları mevkiinde tespit edildi.