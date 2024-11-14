Bakanlar Kurulu, Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) Yönetim Kurulu üyeliklerine üç yıl süreyle Mahmut Doğan ve Gökhan Altıner’i atadı. Karar, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Karara göre, TAK Yönetim Kurulu üyesi Aziz Karaaziz görevden alındı ve yerine Mahmut Doğan atandı. Ayrıca, Züleyha Karaman'ın yerine de Gökhan Altıner'in atanmasına karar verildi.

9 kişilik TAK Yönetim Kurulu'nda, Cumhurbaşkanlığı 2, hükümet 2, ana muhalefet CTP 1, yetkili sendika olan KTAMS 1, en fazla sarı basın kartına sahip üyesi olan basın örgütü KTGB 1 üyeyle temsil edilirken, TAK ve BRTK müdürleri de görev yapıyor.