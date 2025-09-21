Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) ve Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası yaptığı ortak açıklamada, yeni diş hekimliği fakültesi açılış kararını eleştirdi.

KTTB ve KTDTO yaptığı ortak yazılı açıklamada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde sağlık alanında yıllardır süregelen bir denetimsizlik olduğunu iddia ederek, “Mevcut tıp ile diş hekimliği fakültelerindeki kalite sorunları ortadayken, yeni bir diş hekimliği fakültesine onay verilmesi tam anlamıyla sorumsuzluk ve halkın sağlığına ihanettir.” ifadesini kullandı.

Üniversiteye kabul şartlarının tartışmalı olduğunun belirtildiği açıklamada, “Öğrenciler ve aileleri ümit tacirliği yapılıp niteliksiz eğitimle mağdur edilirken; halk yanlış ellerde sağlık hizmeti alma riskiyle karşı karşıyayken, yeni fakülteler açmak krizi çözmek değil, derinleştirmektir.” denildi.

Açıklamada, ülke sağlığının geleceğinin tehdit altında olduğu savunularak, “Halkımızın sağlığından, mesleğimizin geleceğinden ciddi endişe duyuyoruz. Sağlık evrenseldir; yalnızca bizim ülkemiz için değil, burada eğitim alan gençlerin gittikleri ülkelerde verecekleri sağlık hizmetleri için de bir risktir. Sağlığın önemini yok sayan bu popülist kararlar hem ülkemizi hem de tüm dünyadaki sağlık değerlerini zedelemektedir.” ifadelerine yer verildi.

“Artık yeter, defalarca uyardık!” denilen açıklamada, mevcut fakültelerin ivedilikle, sağlık eğitiminden anlayan bağımsız denetim mekanizmalarıyla denetlenmesi, standartların yükseltilmesi ve eğitim niteliği artırılması talebinde bulundular.

Yeni tıp ve diş hekimliği fakültelerine asla onay verilmemesi gerektiği de kaydedilen açıklamada, “Bizler Kıbrıs Türk hekimleri olarak hem ülkemizin hem bize eğitim için gelen gençlerin ülkelerindeki sağlık sistemlerinin, hem de halkımızın sağlığının ve mesleğimizin geleceğinin ciddi tehdit altında olduğunu görüyor ve uyarıyoruz. Bu fakülteleri onaylayanlar, aslında kendi alacakları sağlık hizmetinin de güvenilirliğini tehlikeye attıklarının farkında olmalıdır.” denildi.

KTTB ve KTDTO yaptığı ortak açıklamalarında, denetimlerde ve her türlü iş birliğinde de açık olduklarını belirttiler.