Fileleftheros gazetesinin haberine göre Rum Haber Ajansı’na (KİPE) konuşan Alshubaili, bölgedeki gerginlik ve çatışmalara dikkat çekerek, bu durumun temel altyapının nasıl güvence altına alınacağı konusunda soru işaretleri yarattığını belirtti.

Habere göre Alshubaili, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planına değinerek, bu planın kapsamlı ve adil bir çözümün yolunu açan önemli bir adım olduğunu söyledi ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Gazze için sunduğu 6 maddelik önerisinin, Şarm El-Şeyh Zirvesi'nde varılan anlaşmanın bir sonraki aşamasının uygulanmasına önemli katkı sağlayabileceğini kaydetti.

Alshubaili, geçtiğimiz ekim ayında varılan anlaşmanın, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin yaşadığı insani dramın hafifletilmesine katkıda bulunacağı ve "İsrail'in tamamen çekilmesi, güvenlik ve istikrarın yeniden sağlanması ve iki devletli çözüme dayalı adil ve kapsamlı bir barışa ulaşmak için pratik adımların atılması" yönündeki umudunu dile getirdi.