Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu üzerindeki Halkbank Çemberi ile Hamitköy Çemberi (Hamitköy istikameti) trafik akışına kapatıldı.

Polisten verilen bilgiye göre, Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu üzerinde Halkbank Çemberi mevkiinde, meydana trafik kazası sonucu kamyon araçtan yol içerisine yağ döküldüğünden dolayı, sürüş güvenliği açısından Halkbank Çemberi ile Hamitköy Çemberi (Hamitköy istikameti) trafik akışına kapatıldı. Ulaşım ise İrsen Küçük Lefkoşa Çevre Yolu üzerinden sağlanmakta.

Bahse konu yol güzergahını kullanacak olan sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olundu.