Gazimağusa Cürümleri Önleme Şubesi, gerçekleşmesi muhtemel bir suikastı başarılı bir operasyon sonucunda önledi.

Türkmenköy-Akdoğan arasında önceki gece saat 23.30’da bir arazide polis tarafından gerçekleştirilen “Karanlık Hedef Operasyonu"nda tabanca, şarjör ve 30 canlı mermi ele geçirildi; iki kişi tutuklandı.

Türkmenköy ile Akdoğan arasındaki arazide bir gün boyunca pusu görevinde bulunan Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri, tabancayı saklı olduğu yerden almaya gelen 24 yaşındaki Ege Şarman’ı suçüstü tespit etti. Sarman, olay yerinden kaçarken tabancanın içerisinde olduğu poşeti de attı. Poşette tabancanın yanı sıra şarjör ve 30 adet mermi bulundu.

Bahse konu şahsın kullanımındaki araçta yapılan aramada ise, bir miktar uyuşturucu olduğuna inanılan madde de bulundu.

Egeş Harman ile olayla bağlantılı olan Tolga Can adlı zanlı da kısa süre sonra yakalandı. Tabancanın suikast amaçlı olarak bölgeye bırakılmış olmasının kuvvetle muhtemel olduğu ve soruşturmanın bu yönde sürdüğü belirtildi.

Dün mahkemeye çıkarılan zanlıların 2 gün tutuklu kalmasına emir verildi.