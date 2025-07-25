Mersinlik/Kantara bölgesinde çıkan yangında bir MUCİZE olmuş hiç beklenmeyen bir anda,15 dk. şiddetli sağanakla sönmüştü .. Allahım bu mucizenin tekrarını yaşat .. dualarımı ESKİŞEHİR /LİMASOL için.. Hâlâ daha doğal afetlerde işbirliği yapamayan siyasiler görseldeki fotoya iyice bakıp gurur duyunuz…

(Veli Kocaismail)

Güven yaratıcı önlemler konuşacakmış Nikos.. Yok ortak yurtmuş da birlikte yaşammış.. Yahu memleket yanar Türkün yardımını kabul etmez!. ispanyadan uçak bekler! Akla bak!. Oysa 2020deki Tepebaşı yangınında Türk tarafı Rum yardımını kabul etmiş, felaketin bilançosunun daha da büyümesinin önüne geçilmişti..

Ne oldu yardımı kabul etmeyince başın göğe mi erdi? Yazık giden onca yeşile, canlıya..

(Aytuğ Türkkan)

51 senedir 3.658 defa New York’a, Cenevre’ye gidip sandalye kapmaca oynayacağınıza, Lefkoşa’da orman yangınları için işbirliği anlaşması yapaydınız…

Birbirine yardımı kabul etmeyen bu kaçıncı yangın…

Şuursuzlar, tahta kafalılar…!!!

(Mahmut Anayasa)

Ne kötü bir güne uyandık Evlat.

Son 10 yılda bu coğrafya da. Akdeniz ülkelerinde yanan ormanlar sanırım 4/5 Kıbrıs büyüklüğünden fazladır. İnsan kaynaklı yangınlar çok fazla.

Hala daha arabasından izmarit atan yaratıklar var . Anayolların bir çoğunda yanan ağaçlar otlar var.

Bu çağda kamera sistemlerinden uydulardan yararlanmak lazım.5 tane anayola 50 kamera koydukları gibi, yangın riski ve müdahalesi güç olan yerlere de kamera konulamaz mı?

Bilmiyorum… Çok üzgünüm.

İnsanımız, ağacımız, kuşumuz, kurdumuz çok acı bir şekilde yok oluyor. İnsan ihmali çok fazla…

Yangına karşı en gelişmiş ülkeler bile mücadelede aciz kalıyor.

Her sene aynı felaketler yaşanıyor. Neden? Neden?

Çöle döndük!

Ölen insanlarımıza rahmet diliyorum. Umarım daha fazla can kaybı yaşanmaz…

Çök üzücü çok. Ülkemiz yanıyor…Türkiye yanıyor… Durmadan, durmadan…

Biz ne tedbir aldık?

Bence koca bir hiç.

(Eralp Şerifoğlu)

Kıbrıslı Türklerin yardımına cevap bile vermedi Nikos. Yazıklar olsun. Kıbrıslı olamaz bunlar. Çok üzgünüm. Cayır cayır yandı ormanlar, 2 insan cayır cayır yanarak can verdi!. Doğadaki binlerce canlıya yazık. İnsanlık nerde!!! Lanet olsun siyasetinize anlayışınıza!!!

(Mehmet Kasımoğlu)

Kıbrıs’a 800-250 bin yıl önce filler,400-250 bin yıl önce hipopotamlar gelmiş.

Her iki tür de iyi yüzücü idi.

Adada besin kıtlığı, yırtıcıların olmaması ve sınırlı alan nedeniyle bir kaç bin yıl içinde ciddi biçimde küçüldüler.

Cüce fil ve cüce hipopotam.

Binlerce yıl adada yaşadılar.

12 bin yıl önce yok oldular.

Yapılan araştırmalar insanların adaya gelişinden kısa süre sonra avlanarak yok edildiklerini gösteriyor.

İnsanların doğal dengeye ilk müdahalelerinden birisidir.

Limasol yangınına bu açıdan bakın.

İnsan hala yok ediyor.

Doğa olmadan insan yaşayamaz ama insan olmadan doğa gayet güzel yaşar.

(Halil Hızal)