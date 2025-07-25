Ayaklı Gazete’ye ulaşan Mesarya bölgesi köylerinden Yıldırım köyü sakinleri bölgelerinde son yıllarda ana yol kenarında oluşturulan çöplük alanın sürekli yakıldığını ve bu nedenle zor saatler yaşadıklarını dile getirerek bize paylaştıkları bazı fotoğraflarla sitemlerini paylaştılar.

Bölge sakinleri Yıldırım ile Atlılar köyü arasında anayol kenarında bulunan daha önceden toprak alımı yapılması nedeniyle neredeyse 20 metre derinliği bulunan çukurlara önceleri sorumsuz vatandaşların sonradan ise hem büyük şirketlerin hem de Yeniboğaziçi Belediyesi’nin molozlarını buraya döktüğünü iddia ederek bu molozların ise bazı kişilerce yakıldığını ifade ettiler.

Bu yakılan molozlar içinde lastikler ve plastik eşyalar olduğu için kara dumanların etrafı sardığını söyleyen bölge sakinleri “Adeta zehir soluyoruz. Defalarca belediyeye burası için tedbir alması konusunda talepte bulunmamıza karşın hiçbir adım atılmadı” diye konuştular.

Burası için Çevre Dairesi’ni de göreve davet eden bölge sakinleri göz göre göre zehirlenmek istemediklerini sözlerine eklediler.