KKTC devleti ciddi bir ar-ge bütçesi ayırarak bilim insanlarımızı bir molehiya ayıklama makinesi tasarlama ve üretmeye teşvik etmelidir.

Ada tarihinde bir devrim olur.

Müthiş bir gelir elde eder üreten.

Feci hayır duası alır üstelik.

Bu konuda acil icraat bekliyoruz.

(Cenk Özdağ)

Dünyanın en güzel yerlerinden birinde yaşıyoruz ama becereksiz yöneticiler yüzünden bir arpa boyu yol alamıyoruz. Böylesi turizm potansiyeli olan bir bölgede işsizlik olması, göç olması, mevcut yerlerin iş yapamaması tamamen liyakatsız kişilerin yönetici olmasından kaynaklanıyor. Evet, memleketimizden ümidimizi kesmeyelim ama bunlara da yol vermeyelim artık yeter!

(Fırat Borak)

Emek hırsızı patronlar, çocuklarına son model lüks araçlar alırken, yanında çalışan işçilerin ceplerine göz koymak modundalar

(Ümit Bahşi)

Kıbrıs Türk'ü Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu demokratik, laik, hedefi muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak olan çağdaş Türkiye Cumhuriyetinin tarafındadır. Ne dini inancımızın suistimal edilmesine nede anti demokratik darbeci anlayışa sempatimiz yoktur...

(Göktürk Ötüken)

Bir ülkenin yok olması için savaşa gerek yok.

Eğitim sisteminin kalitesini boz, sonrasında otur o ülkenin yavaş yavaş çöküşünü gör. Ya da bizim gibi seyret!

(Eralp Şerifoğlu)

ALGI ŞEYTANLARI: Geçmiş yıllarda Güney Kıbrıs Rum kesimi yetkilileri, 15 Temmuz sabahlarının şafağında en acı tonundan sirenlerini çalarlardı, Başpiskopos Makarios'a karşı yapılan faşist cunta darbesini anmak ve anımsatmak adına... Artık bunu yapmıyorlar... Sirenlerini 20 Temmuz sabahları çalıyorlar acı acı... Nedenleri ise malûm!..

Asıl dikkate değer olan, KKTC'de de çoğu kişinin Yunan cunta darbesini bilmekten ve anımsamaktan kaçınır duruma gelmesi!.. Pes!..

Öyle ya, kronik Kıbrıs sorunu faşist ve ırkçı ENOSİS darbesinden 5 gün sonra, hatta topluca katledilmekte olan mağdur Rumların çağrısıyla da gerçekleştirilen 20 Temmuz 1974 sabahı Türk Barış Harekâtı ile başlamıştı!... Onların göreceliğine göre... Bunun öncesi ve haklı nedenleri yok... Tarihten de silinmeli şu 15 Temmuz 1974'e dair tüm belirtiler...

Sizi gidi algı şeytanları, sizi!..

Garantör Türkiye 5 gün sonra o çok kanlı ENOSİS darbesine askeri müdahalede bulunmasaydı Kıbrıs adası nerelere sürüklenecekti?..

Bugün, bu sorunun gerçekçi yanıtlarının da araştırılmasını gerektiren çok önemli bir yıldönümüdür...

(Ahmet Tolgay)