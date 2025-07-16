Ayaklı Gazete’ye ulaşan Lefkoşa’nın Kermiya bölgesi sakini bazı vatandaşlarımız son günlerde yaşadıkları sıkıntıyı bizlerle paylaşarak sitemlerini dile getirdiler.

Kermiya bölgesinde Şehit Cezar Ahmet Sokak’ta yaşadıklarını belirten vatandaşlarımız gönderdikleri fotoğrafta görüldüğü gibi sokaktaki aydınlatma lambalarının bir süreden beridir çalışmadığını ve bu konuda belediyeye ulaşmalarına rağmen hiçbir gelişme yaşanmadığını ifade ettiler.

Yaz günlerinde akşam saatleriyle birlikte vatandaşların evlerinden çıkıp yürüyüş yapmak istediğini veyahut çocukların oyun oynamak istediklerini söyleyen vatandaşlarımız, ancak sokak aydınlatma lambalarının çalışmaması nedeniyle kimsenin buna cesaret edemediğini kaydettiler.

Yalnızca kendi sokaklarında değil Kermiya bölgesinde birçok sokakta aydınlatmaların çalışmadığına vurgu yapan vatandaşlarımız “Biz neyiz evrodoyuz? Neden bu bölgeye ilgi gösterilmiyor? İllaki birilerinin canının yanması gerekiyor ve öyle müdahale edilsin mi isteniyor” diyerek sitemlerini paylaştılar.