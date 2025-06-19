HİÇ YANILTMIYORLAR !

Brezilya'dan et ithal edilmiş ! Kimsenin haberi yokmuş ! Antrepoda bekliyormuş !

Bir yıl önce eti uculatacağız diye kamu ihale yasasını bypass edip TÜK'e ihalesiz ithalat yetkisi verdiklerinde buradaki amacın eti ucuzlatmak değil rant elde etmek olduğunu söylemiştik ! Belli miktarda et ithal etmişler, bir parmak bal çalmışlar sonra da sessizliğe bürünmüşlerdi ! Bugün görüyoruz ki sessizliğin amacı gizli saklı iş çevirmekmiş !

(Turgut Alas)

Spor Bakanlığı'nın kurulması kararı alındı alınmasına da yine yama ettiniz, adı bakanlık.

Halbuki al kültürü Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı yap, diğeri de Gençlik ve Spor Bakanlığı olsun.

Kültürün ne işi var yahu Spor ile Gençliğin arasında. Yoksa spor kültürü olarak mı bakıyorsunuz olaya ya da kültürlü gençlik olarak mı?

Karman çorman yapacağınıza daha iyisi mi bırakınız hepsi yerinde kalsın. Ne de olsa uzun zamandır kurulmuş bir düzen vardır.

(Cemil Garip)

Hayretsiniz be kardeşim.

Rum tarafında polis arabasında cinsel ilişkiye girmişler diye çıkan habere yüzlerce yorum geliyor.

İsrail bebekleri öldürüyor İran da sivil halkı bombalıyor dünyayı sallamıyor o haberlere ne fikir ne zikir yok.

İşte toplumun uyuşturulduğu ve sadece içinde bulunduğu ani düşündüren yapı bu. Yarın yok gelecek yok. Sosyal tepki sıfır.

Yahu KKTC fuhuş cenneti oldu.

(Hüseyin Cumaoğlu)

Son 5 yıl...

Toplumda ayrışmanın, irade gaspının, kuklalaşmanın…

Bir de mafyalaşmanın…

“Bu ülkeyi biz yönetmiyoruz” inancının…

Yolsuzluğun ve rüşvetin zirve yaptığı dönem oldu.

Her defasında aynı “sığınaklara” kaçıldı.

Ye, yut, yala...

Sonrasında sığın: bayrağa, duaya, vatana.

Asıl sığınak bu (!)

(Cenk Mutluyakalı)