Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis arasında, önceki gün gerçekleştirilen ilk baş başa görüşme Rum basınında geniş yer buldu.

Güney'de yayımlanan Politis gazetesi “İki Lider İlk Kez Kendi Başlarına Görüştü….İlerleme Olmaksızın Ancak Daha İyi Bir Anlayışla” başlıklarıyla verdiği haberinde, liderler arasında, BM arabuluculuğu olmadan önceki gün gerçekleştirilen görüşmede, liderlerin sadece “yeniden bir araya gelmeleri” konusunda uzlaştığını yazdı.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis arasındaki görüşmenin ara bölgede BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Khassim Diagne’nin konutunda gerçekleştiğini anımsatan gazete, elde ettiği bilgilere dayanarak, görüşmenin iki lidere; güçlü görüşlere sahip oldukları bazı konularda birbirlerinin pozisyonlarını daha iyi anlama fırsatı verdiğini belirtti.

Üçüncüler veya BM olmaksızın, iki liderin gerek Güven Yaratıcı Önlemler gerekse müzakerelere geri dönülmesi yöntemleri dahil olmak üzere öze ilişkin konularda samimi şekilde konuşma olanağı da bulduğunu belirten gazete, yine elde ettiği bilgilere dayanarak, bir sonraki liderler görüşmesinde belirli Güven Yaratıcı Önlemlerde ilerlemenin açıklanması ihtimalinin de bulunduğunu yazdı.

Gazete, bu önlemler içerisinde Derinya ve Astromerit-Zodya (Bostancı) sınır kapılarında seyrüsefer hizmeti, Kıbrıs Türk hellim üreticilerinin Bureay Veritas tarafından denetimlerinin kolaylaştırılması veya “Ay. Demet” (Metehan) geçiş kapısındaki üçüncü bir kabinin personelle donatılması gibi konuların bulunduğunu belirtti.

Gazete haberinde liderlerin görüşme sonrasındaki açıklamaları da geniş şekilde yer ayırdı.

Alithia gazetesi haberi; “Liderler Görüşmesi Sonuçsuz” başlığıyla aktarırken, iki lider arasındaki görüşme sonrasında ne ortak bir açıklama yapıldığını, ne de yeni GYÖ’nün açıklandığını yazdı.

İki lider arasındaki görüşmenin müzakerelerin yeniden başlamasına ilişkin ilerlemeyi nitelendirebilecek belirli kararlar açıklanmaksızın ve ortak açıklama yapılmaksızın sona erdiğini yazan gazete, görüşme neticesinde GYÖ’lerde gecikme yaşandığının da teyit edildiğini belirtti.

Haravgi gazetesi de Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in görüşme sonrasındaki açıklamalarına atıfta bulunarak, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le, gelişmeleri değerlendirmek ve sonraki adımları belirlemek amacıyla yazılı görüşme talebinde bulunduğunu belirtti.