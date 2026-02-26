Limasol’da meydana gelen olayda 33 yaşındaki bir şahsın, 28 yaşındaki kadın şahsa ait aracı kundakladığı belirtildi.
Alithia gazetesi, 33 yaşındaki şahsın tutuklandığını yazdı.
Habere göre, 33 yaşındaki şahıs bir tanığın 28 yaşındaki şahısla aralarında anlaşmazlığın bulunduğunu söylemesi üzerine tutuklandı.
-30 yabancı tutuklandı
Alithia gazetesi bir başka haberinde polisin, Güney Kıbrıs’ta kaçak olarak ikamet ettikleri belirlenen üçüncü ülke vatandaşı 30 kişiyi tutukladığını yazdı.
Habere göre, 30 yabancıdan 17’si Lefkoşa’nın güneyinde, 13’ü ise “Mağusa bölgesinde” tespit edilerek tutuklandı.