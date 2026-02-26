KKTC'den Güney Kıbrıs'a 10 bin doz şap aşısı teslim edildi.

Veteriner Dairesi ekiplerince Güney Kıbrıs’a gönderilmesi planlanan 20 bin doz şap aşısının ilk partisi dün teslim edildi.

Açıklamada, teslimatın bölgede görülen şap hastalığı vakalarına karşı yürütülen mücadele kapsamında yapıldığı, hayvan sağlığının korunması ve hastalığın yayılmasının önlenmesi amacıyla teknik iş birliğinin sürdüğü kaydedildi.

Kalan 10 bin doz aşının ise ilerleyen günlerde teslim edilmesinin planlandığı bildirildi.

Öte yandan Güney Kıbrıs’ta özellikle Larnaka bölgesinde görülen şap hastalığı ve alınan tedbirlerle ilgili haberler Rum basınında yer almaya devam ediyor.

Güney'de yayımlanan Haravgi gazetesi ve diğer gazeteler, şap hastalığı nedeniyle hayvanların aşılanması konusunu gündeme taşırken, bu konunun önceki gün gerçekleştirilen Rum Meclisi Tarım Komitesi toplantısında ele alındığını yazdı.

Gazete, Rum Yönetimi’nin aşı talebinde bulunduğu, ancak aşıları kullanıp kullanmayacağına karar vermemesinin tepkilere neden olduğunu belirtti.

Habere göre, aşılama konusundaki kararın, Avrupalı uzmanların incelemeleri ardından alınması bekleniyor.

Öte yandan Politis gazetesine göre, İki Toplumlu Sağlık Komitesi Eş Başkanı Leonida Filaktu yaptığı açıklamada, ilgili makamların ilk andan itibaren konu hakkında bilgilendirildiğini ifade etti.

Aşı temin edilmesine yönelik toplantılar ve kararlara rağmen kendisinin, Tarım Bakanlığı himayesindeki herhangi bir toplantıya çağrılmadığını ifade eden Filaktu, bunun koordinasyon açısından soru işaretlerine de neden olduğunu söyledi.

Filatu gazeteye yaptığı açıklamada, geçtiğimiz Aralık ayındaki bilgilendirmenin ardından İki Toplumlu Komitenin toplantılarının devam ettiğini ve Avrupa Birliği'nden gelecek 500 bin aşının KKTC’ye verilmesine karar verildiğini söyledi.

Filaktu, geçtiğimiz pazartesi günü yapılan toplantı sırasında Rum Yönetimi’nden 20 bin aşıyı iade etmesinin istendiğini belirtti.

Filaktu, 500 bin aşıdan, Kıbrıs Rum tarafı olarak kendilerine 20 bin aşının verilmesinin istendiğini, 10 binin dün, diğer 10 binin ise gelecek hafta verileceğini söyledi.