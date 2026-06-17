Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın çağrısıyla dün "Siyasi Partiler Konseyi" toplantısı yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı'nda yer alan toplantı saat 12.00'de başladı ve yaklaşık bir saat sürdü.

Toplantıda yer alan parti liderleri, toplantıdan sonra sırayla açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erhürman da, Siyasi Partiler Konseyi toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Maria Holguin’in son temaslarının ardından siyasi partilere bilgilendirme yapmak amacıyla toplantıyı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Toplantıda iki temel gündem maddesinin ele alındığını kaydeden Erhürman, bunlardan birinin Kıbrıs sorunuyla ilgili son gelişmeler, diğerinin ise Taşınmaz Mal Komisyonu’nun (TMK) geleceği ve atılması gereken adımlar olduğunu ifade etti.

Erhürman, “5+1’e gidilecekse belli sonuçlar çıkacağının güvence altına alınması gerekir.” diyerek, Kıbrıs sorununda “müzakere olsun diye değil, çözüm olsun diye müzakere” istediklerini vurguladı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Kişisel Temsilcisi Maria Holguin’in yürüttüğü girişimi desteklediklerini de dile getiren Erhürman, Taşınmaz Mal Komisyonu’nun (TMK) güçlendirilmesi konusunda ise siyasi partiler arasında büyük ölçüde görüş birliği bulunduğunu söyledi.

Kıbrıs sorunuyla ilgili değerlendirmelerinde, çerçevelerinin net olduğunu vurgulayan Erhürman, “Biz, müzakere olsun diye müzakere istemediğimizi defalarca söyledik. Biz çözüm olsun diye müzakere istiyoruz. Çözüm olsun diye müzakere istediğimiz için de Sayın Guterres’in Crans-Montana’dan sonra defalarca dile getirdiği ‘Bu defa farklı olmalı’ yaklaşımının izlenmesi gerektiğini düşünüyoruz.” dedi.

5+1 toplantılarına ilişkin görüşlerinde herhangi bir değişiklik olmadığını ifade eden Erhürman, Lefkoşa’da iki liderin kendi aralarında çözebileceği konuların garantör ülkelerin de katıldığı bir formatta ele alınmasının anlamlı olmadığını söyledi.

Bu nedenle yalnızca güven yaratıcı önlemlerin görüşüleceği bir 5+1 toplantısını doğru bulmadıklarını ifade eden Erhürman, Lefkoşa’da her zaman güven yaratıcı önlemleri konuşmaya ve çözüm üretmeye hazır olduklarını ifade etti.

Bir 5+1 toplantısı yapılacaksa bunun mutlaka sonuç verecek bir toplantı olması gerektiğini vurgulayan Erhürman, toplantı öncesinde gerekli hazırlıkların iyi yapılması gerektiğini belirterek, “5+1’e gidilecekse belli sonuçlar çıkacağının güvence altına alınması gerekir” yönündeki düşüncelerini tüm muhataplarıyla paylaştıklarını kaydetti.

Erhürman, son dönemde gündeme gelen ve basına da yansıyan Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi kararının, TMK’nın etkili olup olmadığı meselesiyle doğrudan ilgili olmadığını, ancak bunun kararın önemsiz olduğu anlamına gelmediğini vurgulayarak gerekli çalışmaların yapılması gerektiğini kaydetti.

Kararın TMK’nın etkinliğiyle doğrudan bağlantılı olmamasının, komisyonu güçlendirme çabalarının gereksiz olduğu anlamına gelmediğini ifade eden Erhürman, hükümete de bu konuda yapılması gerekenlere ilişkin görüşlerini aktardığını söyledi. Siyasi Partiler Konseyi’nde yer alan partilerin büyük ölçüde aynı çizgide buluştuğunu gözlemlediğini belirten Erhürman, bunun önemli olduğunu vurguladı.

Bakanlar Komitesi kararının kendileri açısından olumlu bir adım olmadığını ancak bundan sonraki sürecin yalnızca ilk aşamasını oluşturduğunu belirten Erhürman, hem ilgili uluslararası platformlarda hem de TMK’nın daha güçlü ve etkin hale getirilmesi yönünde çalışmalarını yoğunlaştıracaklarını söyledi.

Erhürman, Rum tarafının son dönemde yaptığı güvenlik anlaşmalarının, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin çözüm çabalarını yoğunlaştırdığı bir dönemde sürece katkı sağlamadığını, aksine süreci zorlaştıran adımlar olduğunu savundu.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın iki devletli çözüme ilişkin açıklamalarının hatırlatılması üzerine ise Erhürman, çözümün hangi isim veya formülle anıldığından çok içeriğinin önemli olduğunu söyledi.