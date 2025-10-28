Memur-Sen Başkanı Göktürk Ötüken, Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. kuruluş yıl dönümünü kutlamaktan büyük bir mutluluk duyduklarını kaydetti.

Ötüken, Türkiye Cumhuriyeti’nin 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir.” sözünü hatırlatarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin demokratik, laik ve çağdaş bir devlet olarak tüm dünyaya örnek olduğunu vurguladı.

Ötüken mesajında, “Kıbrıs Türk halkı, varoluş mücadelesinde kendine rehber olarak gördüğü Türkiye Cumhuriyeti’ni bugün dünyanın en saygın ve kendi coğrafyasının en güçlü devletlerinden biri olarak görmekten büyük bir gurur duymaktadır. Ne mutlu bize ki, Türkiye Cumhuriyeti gibi büyük ve güçlü bir devlet, her zaman yanımızdadır ve dünya döndükçe yanımızda olmaya devam edecektir.” ifadelerini kullandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşuna da değinen Ötüken, “15 Kasım 1983’te kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, manda ve himayeyi kabul etmeyen, bağımsızlığı karakteri olarak benimsemiş bir milletin Doğu Akdeniz’deki devamıdır. Kıbrıs Türk halkı, kendi devletini kurarak Atatürk ilke ve inkılaplarına olan bağlılığını tüm dünyaya göstermiştir.” dedi.

Memur-Sen Başkanı Göktürk Ötüken, mesajının sonunda Türkiye Cumhuriyeti’nin 102. kuruluş yıldönümünü kutlayarak, Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki kardeşlik bağının ebediyen güçlenerek devam etmesi temennisinde bulundu.