Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in, BM Genel Sekreteri Guterres’in Kıbrıs’a gelmesinden 24 saat önce Ankara’ya giderek Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’la görüşeceği belirtildi.

Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesi “Guterres’in Seyahatini Kurtarmak İçin Holguin’den Hamle- Fidan’ı İkna Etmeye Gidiyor-Sonuç Çıkması İçin Ankara’ya Yönelik Hamle” başlıklarıyla yer verdiği haberinde Holguin’in Guterres’in Kıbrıs sorunuyla ilgili misyonunu kurtarmak için Türkiye’ye yönelik son bir çaba göstereceğini öne sürdü.

Gazete, Holguin’in BM Genel Sekreteri Guterres’in Kıbrıs’a gelip yeni bir gayrıresmi beş taraflı konferans yapılacağını ilan etmesi için olumlu bir yanıt alma umuduyla, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’la görüşmek için Ankara’ya gideceğini kaydetti.

Gazete Holguin’in Türkiye’ye yapacağı ziyaret ve Hakan Fidan’la görüşmesinin Guterres’in Kıbrıs’a gelmesinden bir gün önce, yani pazar günü gerçekleştirilmesinin, Holguin’in Ankara seyahatinin oldukça hedef odaklı olduğunu gösterdiğini de savundu.

Türk tarafının tutumunun 5+1 formatındaki bir toplantının gerçekleşme olasılığını en aza indirdiğini, BM’nin ise Kıbrıs sorunundaki paydaşların anlaşması için süreci hızlandırmak istediğini görüldüğünü savunan gazete, buna paralel olarak Holguin’in ise bu hamlesiyle Kıbrıs sorununda yakın gelecekte bir sonuç istediğini gösterdiğini belirtti.

Holguin’in bu yüzden adaya gelmesi için BM Genel Sekreterini ikna ettiğini öne süren gazete, Holguin’in şimdi ise beş taraflı konferans hedefine ulaşılmasına yardımcı olması için Ankara’yı da ikna etmesi gerektiğine işaret etti.

Öte yandan “ANKA” haber ajansının Holguin-Fidan görüşmesinin 26 Temmuz’da gerçekleşeceğini ifşa ettiğini yazan gazete, “ANKA” haber ajansına dayanarak Holguin’in aralarında Brüksel ve Ankara’nın da olduğu çeşitli Avrupa başkentlerinde temaslarda bulunacağını ekledi.

Alithia ise “Holguin BM Genel Sekreterinin Kıbrıs’a Gelmesinden Önce Brüksel ve Ankara’da- Guterres’ten Önce Ankara’da Test” başlıklarıyla yer verdiği haberinde Kıbrıs sorunundaki yeni çabanın tam bir diplomatik alarm durumuna geçtiğini ve Holguin’in de Guterres’in 27-29 Temmuz tarihlerindeki 3 günlük Kıbrıs ziyaretinden önce Brüksel ve Ankara’da son kritik temaslarda bulunacağını yazdı.

BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in bugün Brüksel’de Avrupa Komisyonu’nun Kıbrıs sorunuyla ilgili yeni temsilcisi Raffaele Fitto’ylagörüşeceğini, ardından ise Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’la görüşmek için Ankara’ya gideceğini yazan gazete, gündemde tarafların tezleri, Guterres’in ziyaretinin hazırlığı ve atılacak bir sonraki adımlara ilişkin ön koşulların bulunduğunu ekledi.

Haberde Türkiye’nin niyetlerinin tespit edilmesi açısından, Holguin-Fidan görüşmesinin belirleyici olarak addedildiği kaydedildi.