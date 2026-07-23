Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs’a yapacağı ziyaret öncesinde

Rum yönetimi Başkanı Nicos Christodulides’ten ortamı gerek açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Sözde Girne Belediyeleri, Toplulukları, Mülteci Dernekleri ve Kuruluşları’nın ‘işgal’ karşıtı etkinliğinde konuşan Christodulides, ‘’Sınırlarımızın Girne'de olduğu sözü bir slogan değildir'' dedi.

Rum lider, katılımcılara ''Girne’nin ve köylerine, işgal altındaki vatanımızın şehir ve köylerine dönüş gününü sabırla bekleyen ve mücadele eden sizlerden güç alıyorum’’ diye seslendi.

‘’Girne’de ve diğer işgal altındaki bölgelerde özgürce yaşamak ve özgürce her şeyi yapmak istediklerini’’ belirten Christodulides, bunun dışında olacakların ‘akıl almaz’ olacağını söyledi.

‘’Deniz sevgisiyle dolu Girne’yi Lapta’yı Alsancak’ı ve işgal altındaki diğer şehirlerimizi ve köylerimizi düşünerek, hüzün ve acı duygularıyla toplandık’’ diyen Rum lider şöyle devam etti:

“Girne, yasadışı Türk işgali ve 52 yıldır süren işgal nedeniyle ağır bir bedel ödedi ve ödemeye devam ediyor. Tam 52 yıl önce bugün, Türk ordusu Girne şehrine girdi, ele geçirdi ve tüm Rum sakinlerini zorla kovdu. Türk hükümetine, Kıbrıslı Türk topluluğunun liderine ve Kıbrıs içinde ve dışında tüm ilgili taraflara mesajımız şudur: Evet, siyasi irade varsa, tüm ilgili taraflar için faydalı olacak bir Kıbrıs sorunu düzenlemesi başarabiliriz. Bu düzenleme, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Avrupa statüsüyle uyumlu olacaktır. Kıbrıs Cumhuriyeti bir AB üye devletidir ve olası bir Kıbrıs sorunu çözümü nden sonra da tüm haklar ve yükümlülüklerle birlikte AB üyesi devlet olmaya devam edecektir”