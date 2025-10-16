Başbakan olduğu dönemde uygunsuz görüntüleri paylaşılan Ersan Saner, “itibar suikastına” uğradığı gerekçesi ile açtığı davayı kazandı.

Görüntüleri yaydığı iddia edilen ve 4 davadan suçlu bulunan Nil Pınar Gökmen 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, Saner’in Başbakanlık görevini sürdürdüğü dönemde sosyal medyada yayılan skandal video sonrasında gündeme gelmişti. Görüntülerin yayılmasının ardından Saner, özel hayatının ihlal edildiği gerekçesiyle polise başvuruda bulunmuştu.

Yürütülen soruşturma sonucunda videoda yer alan kişi olarak tespit edilen Pınar Gökmen, olayın ardından Yeniboğaziçi köyünde polis ekiplerince yakalanarak tutuklanmıştı.

Mağusa Kaza Mahkemesi, 2021 yılında başlayan yargılama sürecinin ardından Gökmen’in “özel hayatın gizliliğini ihlal ve ifşa” suçunu işlediğine hükmetti ve 8 ay hapis cezası kararı açıkladı.