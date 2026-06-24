Başbakan Ünal Üstel, hükümetin polis teşkilatının yıllardır bekleyen sorunlarını çözmek için önemli bir reform paketini hayata geçirdiğini belirterek; polis mensuplarının özlük haklarını güçlendirecek, çalışma koşullarını iyileştirecek ve kurumsal yapıyı daha da güçlendirecek kapsamlı düzenlemelerin Cumhuriyet Meclisi’nin gündeminde olduğunu açıkladı.

Başbakanlık’tan verilen bilgiye göre, Üstel, hükümetin sadece günü kurtaran değil, geleceği planlayan politikalarla hareket ettiğini vurgulayarak, halkın her kesiminin hayatına dokunan reformları kararlılıkla hayata geçirmeye devam ettiklerini söyledi.

Üstel, yıllardır bekleyen polis yasalarının güncellendiğini belirterek, polis teşkilatının özlük haklarının güçlendirildiğini, çalışma koşullarının iyileştirildiğini ve kurumsal yapısının çağın ihtiyaçlarına uygun şekilde yeniden düzenlendiğini ifade etti.

Üstel, reform paketi kapsamında polis mensuplarına verilen ev kira ödeneği, ek mesai ödenekleri ve emeklilik haklarından sivil hizmet görevlilerinin de yararlanabilmesinin önünün açıldığını belirtti.

Polis teşkilatı içerisinde görev yapan sivil hizmet görevlilerinin de önemli sorumluluklar üstlendiğini vurgulayan Üstel, yapılan düzenlemeyle sosyal haklarda daha adil ve kapsayıcı bir yapının oluşturulacağını kaydetti.

POLİS YIPRANMA PAYLARINDA DÜZENLEME

Polis teşkilatında görev yapan personelin emeklilik haklarının güçlendirilmesine yönelik önemli bir adım attıklarını belirten Üstel, 25 yıllık fiili hizmetini tamamlayan personele 60 aylık yıpranma payı verilmesinin öngörüldüğünü söyledi.

Üstel, bu düzenlemenin uzun yıllar fedakarca görev yapan personelin hak ettiği karşılığı almasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Başbakan Üstel, disiplin ve üstün performans ödeneğinin yeniden hayata geçirileceğini belirterek, polis mensuplarının ortaya koyduğu özveri, başarı ve disiplinin artık somut şekilde ödüllendirileceğini kaydetti.

“POLİS TEŞKİLATIMIZA KATILMAYI İSTEYEN GENÇLERİMİZE YENİ FIRSATLAR SUNUYORUZ”

Polis Akademisi giriş sisteminde de güncelleme yapılacağını belirten Üstel, farklı eğitim sistemlerinden gelen gençlerin de değerlendirilmesine imkan tanınacağını ve polislik mesleğine erişimde daha kapsayıcı bir yapı oluşturulacağını söyledi.

Üstel, ihtiyaç duyulması halinde mecburi emeklilik yaşının isteğe bağlı olarak 60 yaşına kadar uzatılabilmesine imkan sağlanacağını belirterek, teşkilatın yetişmiş insan kaynağından daha uzun süre yararlanılacağını ifade etti.

Derece yükselmelerinde uygulanan özel yetiştirme kurslarının süresinin azaltılacağını kaydeden Üstel, terfi süreçlerinin daha hızlı ve etkin şekilde işlemesinin hedeflendiğini belirtti.

Polis teşkilatı içerisinde uygulanan ek çalışma ödeneği sisteminde de düzenlemeye gidildiğini ifade eden Üstel, tüm personele aynı oranda ek çalışma ödeneği verilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Görev riski ödeneğinin yeniden düzenleneceğini belirten Üstel, zorlu ve riskli görevlerde çalışan polis mensuplarının haklarının daha güçlü şekilde korunacağını ifade etti.

“MAAŞ VE BAREM ADALETSİZLİKLERİNİ ORTADAN KALDIRIYORUZ”

Başbakan Üstel, polis teşkilatında uzun yıllardır gündemde olan maaş, kademe ve barem sorunlarının da çözüme kavuşturulduğunu belirterek, terfi eden personelin maaş ve derecelerinin görevlerine uygun şekilde düzenleneceğini söyledi.

Üstel, bu düzenlemeyle motivasyon kayıplarının önüne geçileceğini ve çalışma barışının daha da güçleneceğini kaydetti.

“POLİS GÜÇLENDİRME VAKFI DAHA ETKİN BİR YAPIYA KAVUŞACAK”

Polis teşkilatının araç, ekipman ve teknolojik ihtiyaçlarının daha güçlü şekilde karşılanabilmesi amacıyla Polis Güçlendirme Vakfı'nın yapısının güçlendirileceğini ifade eden Üstel, modernizasyon çalışmalarının sürdürülebilir hale getirileceğini kaydetti.

Başbakan Ünal Üstel, reform paketinin trafik güvenliğini güçlendirecek önemli bir düzenleme de içerdiğini belirterek, zorunlu trafik sigortaları kapsamında oluşturulan fondan trafik güvenliğine yönelik yeni bir kaynak yaratıldığını söyledi.

Üstel, Sigorta Hizmetleri (Düzenleme ve Denetim) Yasası'nda yapılacak değişiklikle, zorunlu trafik sigortaları nedeniyle üretilen primler üzerinden fona aktarılan yüzde 3’lük katkı payıyla oluşan kaynağın yüzde 35’inin trafik güvenliğinin geliştirilmesi amacıyla Kıbrıs Türk Polis Güçlendirme Vakfı'na aktarılmasının öngörüldüğünü kaydetti.

Bu düzenlemeyle trafik denetim kapasitesinin güçlendirileceğini dile getiren Üstel, trafik kazalarının önlenmesine yönelik teknik altyapının geliştirileceğini, trafik polislerinin araç ve ekipman ihtiyaçlarının karşılanacağını ve trafik hizmetlerinde teknolojik modernizasyonun hız kazanacağını vurguladı.

Trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik yatırımların da reform paketinin önemli başlıklarından biri olduğunu vurgulayan Üstel, denetim kapasitesinin güçlendirileceğini, teknolojik altyapının geliştirileceğini ve trafik kazalarının azaltılmasına yönelik çalışmaların destekleneceğini söyledi.

Başbakan Üstel, hükümet olarak sadece konuşan değil, icraat yapan bir anlayışla hareket ettiklerini belirterek, polis teşkilatının yıllardır çözüm bekleyen sorunlarını birer birer ortadan kaldırdıklarını söyledi.

Üstel, “Polis teşkilatımızın çalışma koşullarını iyileştiriyor, haklarını güçlendiriyor, kurumsal kapasitesini artırıyoruz. Yıllardır konuşulan ancak hayata geçirilemeyen düzenlemeleri birer birer gerçekleştiriyoruz. Güvenlik güçlerimizin yanında olmaya, onların haklarını korumaya ve halkımıza daha kaliteli hizmet sunmaya devam edeceğiz. Söz verdik, yapıyoruz. Biz çalışıyoruz, KKTC kazanıyor.” ifadelerini kullandı.