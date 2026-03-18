Güney Kıbrıs’ta önceki gün toplanan Yüksek Mahkeme, milletvekili ve eski EDEK partisi başkanı Marinos Sizopulos’un dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verdi.

Sizopulos, Yüksek Mahkemenin önceki günkü kararının, 2019 yılının nisan ayında kendisinin polise şikâyette bulunduğu ve soruşturma makamlarının kendilerine ait sebeplerle arşive kaldırdıkları bir davanın yeniden araştırılmasına neden olduğunu belirtti.

Haberde “TAXAN Properties Developers Ltd” şirketinin hisselerinin Iraklı bir yatırımcıya satılmasıyla ilgili davanın, eski EDEK milletvekili Yorgos Varnavas’ın Bağımsız Yolsuzlukla Mücadele Birimine yaptığı yeni suçlamalarla yeniden gündeme geldiği belirtildi. Bağımsız Yolsuzlukla Mücadele Biriminin davanın araştırılması için iki memur atadığı ve Sizopulos’un dolandırıcılık, sahtecilik ve sahte belge hazırlama, sahte belge dolaşıma sokma ve dolandırıcılık yapmak için komplo kurma gibi suçların işlenmesi ihtimaline karşın araştırılmasını önerdiği belirtildi.