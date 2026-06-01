AKEL, İsrail’in Lübnan’a yaptığı saldırıları kınadı.

Haravgi gazetesi, AKEL’in dün yaptığı açıklamada, İsrail’in Gazze’deki gelişmelere paralel olarak, Lübnan’da da askeri operasyonlar gerçekleştirdiğini ve ikamet edilen bölgelere bombalı saldırılar düzenlemeye devam ettiğini kaydettiğini yazdı.

Habere göre AKEL, ateşkese rağmen aralarında çocukların da bulunduğu yüzlerce insanın öldüğüne, binlercesinin de yaralandığına işaret etti.

AKEL, askeri operasyonlar nedeniyle toplu göçün arttığını, altyapıda ciddi hasar meydana geldiğini ve kültürel mirasın yok olduğunu belirterek, uluslararası toplumun İsrail’in üzerinde ciddi baskı oluşturması ve yaptırımlar uygulamasını talep etmesi gerektiğini kaydetti.

AKEL ayrıca, Rum Hükümetinin Lübnan’daki saldırıları kınaması ve çatışmanın sona ermesi ile sivillerin korunması çağrısı yapması gerektiğini vurguladı.