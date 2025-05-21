KKTC Havalimanı’nda görevli polislere saldıran 44 yaşındaki Uğur Dahar suçüstü yakalanarak tutuklandı.

Önceki akşam saat 21.00'de yurt dışına çıkmaya hazırlanan ve alkollü olduğu tespit edilen Uğur Dahar, taşıdığı alkollü içkilerin yasal sınırı aştığı gerekçesiyle polis tarafından alınacağını öğrenince, kendisini uyaran iki polis memuruna bağırıp küfür etti. İçkileri teslim etmeyi reddeden Uğur Dahar, görevli polisleri darp ederek görevlerini yapmalarına engel oldu.

Olay sırasında 122 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu belirlenen eşi 45 yaşındaki U. Dahar ise, alkollü içkilere el konulmasına tepki göstererek yüksek sesle bağırarak çevreyi rahatsız etti.

Her iki şahıs da olay yerinde tutuklandı.

Havalimanında meydana gelen "polisi darp, görevinden men, sarhoşluk, rahatsızlık, uygunsuz tavır hareket ve itale-i lisan" suçlarından tutuklanan 44 yaşındaki Uğur Dahar dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 19 Mayıs 2025 tarihinde saat 21:00 raddelerinde Havalimanında yolcu çıkış kısmında bulunan X-ray cihazından geçiş yapmak isteyen ve sarhoş bir vaziyette bulunan Uğur Dahar'a ait yolcu bagajı içerisinde yapılan kontrolde taşıyabileceği yasal sınırın üzerinde alkollü içki bulundurduğu gerekçesi ile kendisini uyaran polis memurları K.F ve PM T.Y.’ye hitaben yüksek sesle ellerini ve kollarını sallayarak "Ben götürür veririm" deyip uygunsuz tavır-ı harekette bulunduktan sonra, kendisinden içkileri almak isteyen polislere direnip içkileri vermeyerek polis memuru T.İ.’nin yüz kısmına ve diğer polis memuru K.F.’nin ise sol dirseğine vurmak suretiyle memurları darp ettiğini ve onlara hitaben "Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz sizi mahvedeceğim sizi o….çocukları" deyip İtale-i Lisanda bulunduğunu belirtti.

Polis, zanlının suçüstü tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını söyledi. Polis, incelenecek kamera görüntüleri, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, 3 gün ek süre istedi.

Mahkemede söz alan zanlı ise alkollü olduğu için böyle bir suçu işlediğini, pişman olduğunu ve Türkiye’ye dönmek istediğini söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.