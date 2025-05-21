Pınarbaşı’nda meydana gelen ölümle sonuçlanan trafik kazası ile ilgili olarak tutuklanan araç sürücüsü 63 yaşındaki zanlı İbrahim Tımbıl dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis, Pınarbaşı'nda 17 Mayıs 2025 tarihinde saat 18.00'de meydana gelen ölümle neticelenen trafik kazasında zanlı İbrahim Tımbıl’ın yönetimindeki RA 728 plakalı salon araç ile dikkatsizliği sonucu karşıdan gelen araçlara öncelik hakkı vermeden yolun sağında bulunan bir akrabasının ikametgahına dönüşe geçtiği esnada karşıdan aşırı süratli seyreden Lefkoşa'da sakin 25 yaşındaki Rifat Gezici yönetimindeki ZJ 128 plakalı Suzuki Hayabusa marka motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpıştıklarını belirtti.

Polis, kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Rifat Gezici ile araç sürücüsü İbrahim Tımbıl Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet hastanesi acil servisine kaldırıldığını ancak Rifat Gezici'nin aldığı yaralara dayanamayarak yaşamını yitirdiğini belirtti.

Polis, İbrahim Tımbıl’ın ise acil serviste gördüğü tedaviye müteakip aynı gün taburcu edilip tutuklandığını aktardı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, zanlı ile Gezici’nin seyrettiği güzergahlara ait kameraların inceleneceğini belirtti. Polis, motosikletin kilometresinin 180 km'de kilitlendiğini hem zanlının hem Gezici’nin hız tespitinin yapılacağını belirterek, 3 gün ek süre istedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.