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"Yerli iş insanlarının, casinolarda “dudak uçuklatan” harcamaları incelenmeli"

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"Yerli iş insanlarının, casinolarda “dudak uçuklatan” harcamaları incelenmeli"
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 Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, bazı KKTC vatandaşı tanınmış isimlerin, iş insanlarının, casinolarda “dudak uçuklatan” harcamalar yaptıkları yönünde bazı bilgilerin ortaya çıktığına işaret ederek, Maliye Bakanlığını göreve çağırdı. 
Partiden yapılan açıklamaya göre, Kudret Özersay, konuya ilişkin açıklamasında, “Casinolarda dudak uçuklatan rakamlar harcayan KKTC vatandaşı tanınmış isimlerin, iş insanlarının bilgileri ortaya saçıldı” ifadelerini kullandı.

Özersay, Maliye Bakanlığını konuyla ilgili olarak harekete geçmeye çağırarak, şunları söyledi:

“Maliye Bakanlığı yetkilileri bu isimlerin son yıllarda ne kadar vergi verdiklerine bir bakar mı? Beyan ettikleri gelirleri ile ülkemizde vatandaşların girişleri ‘yasak’ olan casinolarda yaptıkları harcamaları karşılaştırıp harekete geçer mi? Maliye Bakanlığına çağrı yapıyorum, ‘Daha ne duruyorsunuz?’”

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