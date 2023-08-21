“Türkiye ziyaretlerimiz etkili oldu”

Cumhurbaşkanı Tatar, YKS yerleştirme sonuçlarında KKTC üniversitelerinin yakaladığı başarıyla ilgili, “Üniversitelerimizin yapmış olduğu çalışmalar ve Türkiye ziyaretlerimizin etkili olduğunu görmek mutluluk verici” dedi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 2023 YKS yerleştirme sonuçlarında KKTC üniversitelerinin yakaladığı başarıya dikkat çekerek, “Üniversitelerimizin yapmış olduğu çalışmalar ve Türkiye ziyaretlerimizin etkili olduğunu görmek mutluluk verici” dedi.

Tatar, 2023 YKS yerleştirme sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "İlk yerleşme oranının yüzde 82,20 olması ülkemiz ve sektörümüz adına mutluluk vericidir. Ek kontenjanlarla bu rakamın yüzde 90'lar seviyesine ulaşacağına olan inancım tamdır, bu da Türkiye'de 15 bin civarı yeni öğrencinin eğitim için ülkemizi tercih ettiği anlamı taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

"Pandemi krizi geride kaldı, 6 Şubat depremi ve ekonomik krizin derinliğine rağmen KKTC bir eğitim adası olarak algısını koruyup artırmaktadır" şeklinde konuşan Tatar; yaptıkları yurt dışı ziyaretlerde KKTC ekonomisinin özellikle eğitim ve turizm ile desteklenmesi gerektiğinin sürekli altını çizdiklerini kaydetti.

Tatar, “Yükseköğrenim sektörünün yakalamış olduğu bu başarıdaki en büyük pay sahipleri üniversiteler ve çalışanlarını yürekten tebrik ederim" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı; Eğitim Bakanlığı, YÖDAK ve üniversiteleri de sektörün ileriye gitmesi ve öğrenci kalitesini artırmaya yönelik yaptıkları yasal düzenlemeler ve çalışmalardan dolayı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üniversitelerini tercih edip kazanan ve ülkeye gelecek olan öğrencilere "Hoş geldiniz, burası sizin de vatanınız, biz iki devlet tek milletiz, başarılarınızın devamını dilerim" dedi.

