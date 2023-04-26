Töre’den nisap isyanı: “Nedir bu çektiğimiz”

Meclis Başkanı Zorlu Töre, dünkü Meclis toplantısında nisap sorunu yaşanmasına tepki göstererek, "Nedir bu çektiğimiz… 29 vekilli hükümet meclisi toplayamıyor. Neredeler?" dedi

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu dün 13.00'te Meclis Başkanı Zorlu Töre başkanlığında toplanma denemesi yaptı. Yeterli nisaba ulaşılamaması nedeniyle toplantıya 10 dakika ara verildi.

Meclis, dün ikinci denemesinde, saat 13.30’da Zorlu Töre başkanlığında toplandı.

Nisap sorununun baş gösterdiği dünkü Meclis toplantısına, Meclis Başkanı Zorlu Töre'nin isyanı damga vurdu.

Genel Kurul toplantısının canlı yayınlandığını göz ardı eden Töre, nisap sorunu yaşanmasına tepki göstererek, "Nedir bu çektiğimiz… 29 vekilli hükümet meclisi toplayamıyor. Neredeler?" dedi.

Töre daha sonra toplantıya 10 dakika ara verdi.

10 dakikalık aranın ardından yapılan yoklamada nisap sağlandı ve Meclis Genel Kurul toplantısı başladı.

