banner913
banner932
Engelli yoklama bildirgeleri için son teslim tarihi 31 Mart
Engelli yoklama bildirgeleri için son teslim tarihi 31 Mart
4 0
Klasikler Şampiyon Melekler için yollara çıkıyor
Klasikler Şampiyon Melekler için yollara çıkıyor
8 0
 
Göçmenköy, haftalar sonra kazandı
Göçmenköy, haftalar sonra kazandı
18 0
Erenköy, pes etmiyor
Erenköy, pes etmiyor
27 0
Cumhurbaşkanı Tatar, Güzelyurt Meslek Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Tatar, Güzelyurt Meslek Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi
24 0
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Nevruz Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Nevruz Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı
32 0
Gazimağusa Belediyesi’nden mezarlık ve ibadet yerlerine yönelik temizlik
Gazimağusa Belediyesi’nden mezarlık ve ibadet yerlerine yönelik temizlik
12 0
banner915

TDP: "Özel gereksinimli öğrenciler okullarda beslenme sıkıntısını yaşıyor"

banner476

banner825
TDP: "Özel gereksinimli öğrenciler okullarda beslenme sıkıntısını yaşıyor"
banner931
Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Eğitim Sekreteri Yeşim Beyaz İlkan, özel gereksinimli çocukların tam gün eğitim aldığı devlet okullarında “beslenme sıkıntısı” yaşandığı görüşünü belirtti.
İlkan yaptığı yazılı açıklamada, özel eğitimde tam gün uygulamasına geçildiğini ancak bu uygulamayla birlikte okulda daha uzun süre kalan çocukların beslenme ihtiyaçlarının karşılanmadığını iddia etti.
İlkan, “Kıbrıs’ın kuzeyinde toplam yedi özel eğitim okulu var. Bunlardan bazıları sponsorlar ve maddi durumu iyi olan veliler tarafından ihtiyaçlarını karşılayabiliyorken, bazı okullarda ise durum hiç de iç açıcı değil. Beslenme konusu çocuklarımız için en önemli en temel konuyken tam gün eğitime geçen devlet okullarında bu sorunun çözülmemesi çocuk hakları ihlaline ve ihmale girer. Eğitim Bakanlığı’nı bu konuda derhal önlem almaya, bütçe ayırmaya ve bu ayıbı gidermeye çağırıyoruz” dedi.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.