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Tatar: "186 sayılı karar, Kıbrıs tarihinde kara bir sayfadır"

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Tatar "Bundan tam 59 yıl önce, 4 Mart 1964 tarihinde, BM Güvenlik Konseyi, bugünkü sürdürülemez statükoyu yaratan 186 sayılı kararı almıştı. Kıbrıs konusu tarihinde kara bir dönüm noktası niteliğinde olan bu karar, Kıbrıs Türklerine karşı soykırıma girişen Rum saldırılarını önlemek için adada BM Barış Gücü’nü oluşturmuş, öte yandan ise iki halkın egemen eşit haklarını icra ederek kurdukları 1960 ortaklık cumhuriyetini, silah zoruyla Kıbrıslı Türkleri yönetimden atan Rum liderliğinin yönetimine hukuk kurallarını ayaklar altına alarak teslim etmiştir"

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Tatar: "186 sayılı karar, Kıbrıs tarihinde kara bir sayfadır"
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM Güvenlik Konseyi’nin 59 yıl önce bugün aldığı 186 sayılı kararın Kıbrıs tarihinde kara bir sayfa olduğunu belirtti

Haksız ve siyasi olan bu kararla adada bugünkü sürdürülemez statükonun yaratıldığını kaydeden Tatar, "İşte tam da bu nedenden dolayı, on yıllardır süren dayatmacı statükonun sonlandırılması ve müktesep haklarımız olan egemen eşitliğimiz ve eşit uluslararası statümüzün tescili için yeni vizyonumuzu ortaya koydum" dedi.

Tatar'ın konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"Bundan tam 59 yıl önce, 4 Mart 1964 tarihinde, BM Güvenlik Konseyi, bugünkü sürdürülemez statükoyu yaratan 186 sayılı kararı almıştı. Kıbrıs konusu tarihinde kara bir dönüm noktası niteliğinde olan bu karar, Kıbrıs Türklerine karşı soykırıma girişen Rum saldırılarını önlemek için adada BM Barış Gücü’nü oluşturmuş, öte yandan ise iki halkın egemen eşit haklarını icra ederek kurdukları 1960 ortaklık cumhuriyetini, silah zoruyla Kıbrıslı Türkleri yönetimden atan Rum liderliğinin yönetimine hukuk kurallarını ayaklar altına alarak teslim etmiştir.

Birçok uluslararası platformda altını çizdiğim üzere, Kıbrıs sorununun hala devam etmesinin ana nedenlerinden biri de BM Güvenlik Konseyi’nin 4 Mart 1964 tarihinde aldığı 186 sayılı haksız ve siyasi kararla bir Rum devletine dönüşen ortaklık Kıbrıs Cumhuriyeti’ni 'Kıbrıs’ın tek meşru hükümeti' olarak benimsemesidir. Rum tarafı bu haksız ve siyasi karardan güç alıp konfor alanını sağlamlaştırırken, uzlaşmazlığını sürdürmekte, zamana oynamaktadır. Bu karar çözümün önündeki en büyük engeli teşkil ederken, bu kararın iki taraf arasında yarattığı dengesizlik ortadan kalkmadıkça Rum tarafı hiçbir çözüme yanaşmayacaktır.

İşte tam da bu nedenden dolayı, on yıllardır süren dayatmacı statükonun sonlandırılması ve müktesep haklarımız olan egemen eşitliğimiz ve eşit uluslararası statümüzün tescili için yeni vizyonumuzu ortaya koydum. Yeni ve resmi siyasi müzakereler ancak ve ancak bu temelde başlayabilir. Adada iki eşit devlet ve iki eşit halk vardır ve bu gerçekler ışığında yapılacak müzakereyle ancak adil ve kalıcı bir uzlaşıya varılabilir. Kıbrıs Türk tarafı, Anavatan Türkiye’nin de tam desteklediği bu pozisyonunu ileriye götürerek, halkımızın ve devletimizin egemenliğini tescil etme yolunda kararlılıkla mücadelesine devam edecektir"

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