banner875
banner885
2023 yılının burcunuza özel tüm etkileri
2023 yılının burcunuza özel tüm etkileri
523 0
Yılbaşı alış verişleri sönük geçiyor
Yılbaşı alış verişleri sönük geçiyor
23 0
 
28 0
Beton mikserleri yolları mahvediyor
Beton mikserleri yolları mahvediyor
26 0
Büyük ikramiye, hayalleri süslüyor
Büyük ikramiye, hayalleri süslüyor
13 0
"Altın Top" Messi'nin
11 0
KTSYD Extend FiberNet Masterler Kupası tamamlandı
KTSYD Extend FiberNet Masterler Kupası tamamlandı
19 0
banner878
banner887

Savaşan: Azerbaycan-KKTC ilişkileri Kıbrıs Türk halkının yaşamında yeni ufuklar açıyor

banner898

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı ve UBP Milletvekili Ahmet Savaşan, "Son zamanlarda hızla gelişmekte olan Azerbaycan-KKTC ilişkileri, Kıbrıs Türk halkının yaşamında yeni ufuklar açıyor." dedi

banner825
Savaşan: Azerbaycan-KKTC ilişkileri Kıbrıs Türk halkının yaşamında yeni ufuklar açıyor
banner892

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Ahmet Savaşan, sosyal medya hesabı üzerinden Azerbaycan-KKTC ilişkilerine yönelik bir açıklama yaptı.

Ahmet Savaşan, son zamanlarda hızla gelişmekte olan Azerbaycan-KKTC ilişkilerinin Kıbrıs Türk halkının yaşamında yeni ufuklar açtığını dile getirerek, şöyle devam etti:

“Ana vatanımız Türkiye’nin yıllardan beri vermekte olduğu desteğe Azerbaycan’ın da katılması, Azerbaycan ile olan siyasi ve ekonomik ilişkilerimizin gelişmesi; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Kıbrıs Türk halkının tarih içindeki yolcuğuna yeni bir güç kazandıracak, ilerlememiz hızlanacaktır.”

“HOŞ GELDİNİZ, SEFALAR GETİRDİNİZ”

Savaşan, “Her konuda olduğu gibi Azerbaycan ile ilişkilerimizin gelişmesine de katkı koyan Türkiye Cumhuriyeti yetkililerine katkıları için teşekkür ederken, Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkan Vekili Sayın Tahir Budaqov ve arkadaşlarına hoş geldiniz diyorum… Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz!” ifadelerini kullandı.

banner902
Etiketler; #Ahmet Savaşan
banner896
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.