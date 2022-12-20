Savaşan: Azerbaycan-KKTC ilişkileri Kıbrıs Türk halkının yaşamında yeni ufuklar açıyor

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı ve UBP Milletvekili Ahmet Savaşan, "Son zamanlarda hızla gelişmekte olan Azerbaycan-KKTC ilişkileri, Kıbrıs Türk halkının yaşamında yeni ufuklar açıyor." dedi

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Ahmet Savaşan, sosyal medya hesabı üzerinden Azerbaycan-KKTC ilişkilerine yönelik bir açıklama yaptı.

Ahmet Savaşan, son zamanlarda hızla gelişmekte olan Azerbaycan-KKTC ilişkilerinin Kıbrıs Türk halkının yaşamında yeni ufuklar açtığını dile getirerek, şöyle devam etti:

“Ana vatanımız Türkiye’nin yıllardan beri vermekte olduğu desteğe Azerbaycan’ın da katılması, Azerbaycan ile olan siyasi ve ekonomik ilişkilerimizin gelişmesi; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Kıbrıs Türk halkının tarih içindeki yolcuğuna yeni bir güç kazandıracak, ilerlememiz hızlanacaktır.”

“HOŞ GELDİNİZ, SEFALAR GETİRDİNİZ”

Savaşan, “Her konuda olduğu gibi Azerbaycan ile ilişkilerimizin gelişmesine de katkı koyan Türkiye Cumhuriyeti yetkililerine katkıları için teşekkür ederken, Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkan Vekili Sayın Tahir Budaqov ve arkadaşlarına hoş geldiniz diyorum… Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz!” ifadelerini kullandı.